Alcaldía festejará el día del padre
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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Alcalde promueve el consumo del alcohol el día del Padre ya que regalará cervezas en el festejo de los papás.
El alcalde Rodolfo Loredo Hernández dio a conocer que se celebrará el Día del Padre, por lo que tirará la casa por la ventana y para ello celebrará con una parrillada, además de otras bebidas y alimentos más.
Adelantó que no podrá faltar el grupo norteño para amenizar el evento, que alegrará a los jefes de familia, con sus melodías favoritas.
Hizo hincapié que hay que repartir un vale y por ende solo se " tomen una cerveza", no tantas, enfatizó.
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Indicó que posteriormente estará anunciando el día del festejo del día del padre.
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