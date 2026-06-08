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Alcaldía festejará el día del padre

Por Carmen Hernández

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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Alcaldía festejará el día del padre
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Alcalde promueve el consumo del alcohol el día del Padre ya que regalará cervezas en el festejo de los papás. 

      El alcalde Rodolfo Loredo Hernández dio a conocer que se celebrará el Día del Padre, por lo que tirará la casa por la ventana y para ello celebrará con una parrillada, además de otras bebidas y alimentos más.

      Adelantó que no podrá faltar el grupo norteño para amenizar el evento, que alegrará a los jefes de familia, con sus melodías favoritas. 

      Hizo hincapié que hay que repartir un vale y por ende solo se " tomen una cerveza", no tantas, enfatizó.  

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      Indicó que posteriormente estará anunciando el día del festejo del día del padre.

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