Alcaldía festejará el día del padre

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Alcalde promueve el consumo del alcohol el día del Padre ya que regalará cervezas en el festejo de los papás.

El alcalde Rodolfo Loredo Hernández dio a conocer que se celebrará el Día del Padre, por lo que tirará la casa por la ventana y para ello celebrará con una parrillada, además de otras bebidas y alimentos más.

Adelantó que no podrá faltar el grupo norteño para amenizar el evento, que alegrará a los jefes de familia, con sus melodías favoritas.

Hizo hincapié que hay que repartir un vale y por ende solo se " tomen una cerveza", no tantas, enfatizó.

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Indicó que posteriormente estará anunciando el día del festejo del día del padre.