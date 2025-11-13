Auto arrolla a motociclista

Matehuala.- Irresponsable automovilista corto la circulación a un motociclista sobre la avenida Manti frente a la Escuela Normal Experimental, el conductor de la motocicleta resultó lesionado luego del fuerte impacto mientras que el conductor culpable huyó del lugar antes de que llegaran las corporaciones policiacas.

Los hechos se originaron en la Avenida Manti, donde nuevamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron un desigual choque entre un motociclista y un automóvil, al momento del impacto el motociclista salió volando y terminó en el piso, mientras que chofer del automóvil se dio a la fuga, testigos del accidente pidieron apoyo a los elementos de emergencia para que brindaran atención al motociclista.

Elementos de Cruz Roja brindaron auxilio, quienes al llegar evaluaron las condiciones del motociclista, una persona de sexo masculino que estaba tirado en el pavimento.

Al ser evaluado, presentaba golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue llevado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Al lugar también llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes iniciaron las investigaciones, además de pedir información del presunto culpable y dar con su paradero para que responda por los hechos.