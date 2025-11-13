logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Fotogalería

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Auto arrolla a motociclista

Por Redacción

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Auto arrolla a motociclista

Matehuala.- Irresponsable automovilista corto la circulación a un motociclista sobre la avenida Manti frente a la Escuela Normal Experimental, el conductor de la motocicleta resultó lesionado luego del fuerte impacto mientras que el conductor culpable huyó del lugar antes de que llegaran las corporaciones policiacas.

Los hechos se originaron en la Avenida Manti, donde nuevamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron un desigual choque entre un motociclista y un automóvil, al momento del impacto el motociclista salió volando y terminó en el piso, mientras que chofer del automóvil se dio a la fuga, testigos del accidente pidieron apoyo a los elementos de emergencia para que brindaran atención al motociclista.

Elementos de Cruz Roja brindaron auxilio, quienes al llegar evaluaron las condiciones del motociclista, una persona de sexo masculino que estaba tirado en el pavimento.

Al ser evaluado, presentaba golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue llevado a un hospital para recibir atención médica especializada. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al lugar también llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes iniciaron las investigaciones, además de pedir información del presunto culpable y dar con su paradero para que responda por los hechos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alertan, estafan pidiendo apoyo para la iglesia
Alertan, estafan pidiendo apoyo para la iglesia

Alertan, estafan pidiendo apoyo para la iglesia

SLP

Jesús Vázquez

Niega sacerdote que lleven a cabo colecta de este tipo

Usuarios destruyen arañas de Iberparking
Usuarios destruyen arañas de Iberparking

Usuarios destruyen arañas de Iberparking

SLP

Redacción

Pasan de la discusión a estas drásticas acciones

Sin escrituras de la Presidencia ni plaza principal
Sin escrituras de la Presidencia ni plaza principal

Sin escrituras de la Presidencia ni plaza principal

SLP

Redacción

Propiedad legal estaría todavía en manos de herederos de Romualdo del Campo

Auto arrolla a motociclista
Auto arrolla a motociclista

Auto arrolla a motociclista

SLP

Redacción