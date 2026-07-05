logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Fotogalería

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Alumnos presentan examen para ingresar a preparatoria

Por Jesús Vázquez

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
A
Alumnos presentan examen para ingresar a preparatoria
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- En la Escuela Preparatoria de Matehuala se realizó el examen de conocimientos a estudiantes que aspiran a ingresar a esta institución educativa, un gran número de estudiantes los que se presentaron.

      La única Preparatoria de Matehuala recibió a los y las alumnas que proceden del nivel secundaria desde tempranas horas, con el fin de sustentar el examen diagnóstico que determinará en buena medida su incorporación al bachillerato universitario a partir del mes de agosto, así como el examen psicométrico que explora sus habilidades de pensamiento y comprensión en vistas a su incorporación al nivel medio superior.

      Directivos, funcionarios y personal docente de la Preparatoria de Matehuala de la UASLP atendieron y orientaron a los cientos de jóvenes, sin reportes de incidentes que hubieran retrasado o impedido la aplicación del examen, cuyos resultados se tendrán a partir del primer minuto del domingo 12 de julio en los espacios digitales de la propia Universidad y en los medios de comunicación convencionales en todo el estado.

      La Escuela Preparatoria de Matehuala se sumó a una jornada estatal que vio a miles de jóvenes colmar los espacios de la UASLP en busca de un lugar en las aulas del nivel medio superior y profesional, y que tiene en nuestra región una enorme influencia en la instrucción media y terminal de miles de estudiantes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Llama alcalde a aficionados a festejar tranquilos
      Llama alcalde a aficionados a festejar tranquilos

      Llama alcalde a aficionados a festejar tranquilos

      SLP

      Redacción

      Operativo de seguridad en varias comunidades
      Operativo de seguridad en varias comunidades

      Operativo de seguridad en varias comunidades

      SLP

      Carmen Hernández

      Agentes revisan vehículos y una vivienda; nada anormal encontraron

      Realizan simulacro de incendio en una guardería
      Realizan simulacro de incendio en una guardería

      Realizan simulacro de incendio en una guardería

      SLP

      Jesús Vázquez

      Personal de PC y Bomberos evaluaron la respuesta para poner a salvo al personal

      Motociclista se accidenta en carretera a San Rafael
      Motociclista se accidenta en carretera a San Rafael

      Motociclista se accidenta en carretera a San Rafael

      SLP

      PULSO