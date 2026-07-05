Alumnos presentan examen para ingresar a preparatoria
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Matehuala.- En la Escuela Preparatoria de Matehuala se realizó el examen de conocimientos a estudiantes que aspiran a ingresar a esta institución educativa, un gran número de estudiantes los que se presentaron.
La única Preparatoria de Matehuala recibió a los y las alumnas que proceden del nivel secundaria desde tempranas horas, con el fin de sustentar el examen diagnóstico que determinará en buena medida su incorporación al bachillerato universitario a partir del mes de agosto, así como el examen psicométrico que explora sus habilidades de pensamiento y comprensión en vistas a su incorporación al nivel medio superior.
Directivos, funcionarios y personal docente de la Preparatoria de Matehuala de la UASLP atendieron y orientaron a los cientos de jóvenes, sin reportes de incidentes que hubieran retrasado o impedido la aplicación del examen, cuyos resultados se tendrán a partir del primer minuto del domingo 12 de julio en los espacios digitales de la propia Universidad y en los medios de comunicación convencionales en todo el estado.
La Escuela Preparatoria de Matehuala se sumó a una jornada estatal que vio a miles de jóvenes colmar los espacios de la UASLP en busca de un lugar en las aulas del nivel medio superior y profesional, y que tiene en nuestra región una enorme influencia en la instrucción media y terminal de miles de estudiantes.
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