Motociclista se accidenta en carretera a San Rafael

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Matehuala.- Debido al exceso de velocidad en que conducía, conductor de una motocicleta sufrió un accidente sobre la carretera que conduce a la comunidad de San Rafael, a la altura de Carbonera, luego de perder el control de la unidad y salirse del camino, al lugar acudieron corporaciones de auxilio para brindar atención al lesionado.

Los hechos se registraron la noche del jueves, cuando presuntamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron que el motociclista perdiera el control de su vehículo, derrapara y terminara fuera de la carpeta asfáltica.

Debido al impacto, el conductor salió proyectado varios metros, recibió apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de las corporaciones de auxilio, quienes brindaron atención prehospitalaria al motociclista.

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Tras ser valorado, se determinó que presentaba múltiples golpes y lesiones, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Asimismo, elementos de las corporaciones policiacas acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y evitar manejar bajo los efectos del alcohol, especialmente durante este fin de semana, cuando aumenta la movilidad y, con ello, el riesgo de accidentes automovilísticos y de motocicleta.