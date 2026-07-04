logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Fotogalería

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Motociclista se accidenta en carretera a San Rafael

Por Redacción

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
A
Motociclista se accidenta en carretera a San Rafael
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Debido al exceso de velocidad en que conducía, conductor de una motocicleta sufrió un accidente sobre la carretera que conduce a la comunidad de San Rafael, a la altura de Carbonera, luego de perder el control de la unidad y salirse del camino, al lugar acudieron corporaciones de auxilio para brindar atención al lesionado.

      Los hechos se registraron la noche del jueves, cuando presuntamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron que el motociclista perdiera el control de su vehículo, derrapara y terminara fuera de la carpeta asfáltica. 

      Debido al impacto, el conductor salió proyectado varios metros, recibió apoyo de los cuerpos de emergencia.

      Al sitio acudieron elementos de las corporaciones de auxilio, quienes brindaron atención prehospitalaria al motociclista. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Tras ser valorado, se determinó que presentaba múltiples golpes y lesiones, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

      Asimismo, elementos de las corporaciones policiacas acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

      Las autoridades hicieron un llamado a la población para conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y evitar manejar bajo los efectos del alcohol, especialmente durante este fin de semana, cuando aumenta la movilidad y, con ello, el riesgo de accidentes automovilísticos y de motocicleta.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Advierte PC por vientos y lluvias principalmente en la Huasteca
      Advierte PC por vientos y lluvias principalmente en la Huasteca

      Advierte PC por vientos y lluvias principalmente en la Huasteca

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      Se prevé que estas condiciones se mantengan en los siguientes días

      Abren dispensario en Iglesia del Pueblo
      Abren dispensario en Iglesia del Pueblo

      Abren dispensario en Iglesia del Pueblo

      SLP

      Jesús Vázquez

      Entregan varios reconocimientos agrarios en reunión
      Entregan varios reconocimientos agrarios en reunión

      Entregan varios reconocimientos agrarios en reunión

      SLP

      Carmen Hernández

      Estuvieron presentes varias dependencias del sector agrario

      Pemex intenta dar albazo a los Ayuntamientos
      Pemex intenta dar albazo a los Ayuntamientos

      Pemex intenta dar albazo a los Ayuntamientos

      SLP

      Redacción

      Envía escritos para que los firmen e iniciar el fracking