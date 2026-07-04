Realizan simulacro de incendio en una guardería

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Matehuala.- La Coordinación Municipal de Protección Civil realizó en la guardería "Mi Granjita", ubicada en la colonia Infonavit, un simulacro de evacuación de incendio.

Esta actividad tuvo como objetivo principal evaluar los tiempos de respuesta y la efectividad de los protocolos de seguridad establecidos en la institución educativa, permitiendo que las educadoras, asistentes y personal administrativo practicaran las rutas de evacuación y el uso básico de extintores en un entorno controlado.

El simulacro fue todo un éxito gracias a la participación del personal de la institución, que logró evacuar a los niños y niñas en un tiempo adecuado, de manera ordenada y sin que se presentara ningún incidente, y al salir de la guardería todos fueron llevados a un punto de reunión seguro.

Durante el ejercicio participaron elementos de Protección Civil Municipal y del Cuerpo de Bomberos, quienes cronometraron el tiempo de respuesta de ambas corporaciones ante una posible emergencia.

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Mientras tanto, el personal encargado del cuidado de los menores organizó filas y llevó a cabo la evacuación de forma rápida y segura.

Para evitar preocupación entre las familias, previamente se informó a los padres de familia sobre la realización del simulacro.

Los pequeños participaron con entusiasmo y se mostraron emocionados durante toda la actividad.