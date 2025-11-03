Alumnos realizan desfile de catrinas

Matehuala.- Se llevó a cabo el tradicional desfile de catrinas y catrines que realizan estudiantes de la Universidad Intercultural el cual tiene ya 20 años de antigüedad, pues esta institución fue la incitadora de los desfiles de catrinas en Matehuala, cuando era universidad comunitaria.

Anteriormente en Matehuala se tenía olvidada la tradición de la catrina, por lo que cuando inició la entonces Universidad Comunitaria, hoy Universidad Intercultural decidió llevar a cabo una actividad para rescatar nuestras tradiciones del día de muertos, pero debido a que todas las escuelas elaboraban los altares de muertos, esta institución decidió hacer algo diferente y llevar a cabo el primer desfile de catrinas.

Desde el primer desfile fue un éxito, que después cada año los matehualenses esperan el desfile de catrinas de la ahora Universidad Intercultural, en donde los jóvenes se caracterizan de catrines y catrinas, como la tradicional catrina garbancera, catrines y catrinas de diferentes culturas de la república mexicana, así como de nuestros ancestros indígenas.

Gracias a la iniciativa de esta institución en la actualidad varias escuelas realizan desfiles de catrinas, pero esta universidad fue la que logró rescatar esta tradición en Matehuala.

Este año el desfile inició en el Parque del Pueblo, con un gran contingente, recorriendo las calles Insurgentes, Morelos, Hidalgo, Mariano Matamoros, Boulevard Carlos Lasso y terminar en el Parque del Pueblo.