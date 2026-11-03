Alumnos realizan festival de día de muertos

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MATEHUALA.- La Escuela Preparatoria de Matehuala llevó a cabo un festival del Día de Muertos para los estudiantes para de esta manera rescatar las costumbres y tradiciones mexicanas, pero también para que cada uno de los jóvenes desarrollara sus habilidades artísticas en este evento.

Dentro del festival del Día de Muertos se llevaron a cabo varias actividades, como la colocación del tradicional altar de muertos, también hubo una gran presentación de catrines y catrinas, en la que los jóvenes se caracterizaron de estos personajes y se mostraron ante sus compañeros.

Como parte de esta actividad, los jóvenes aprovecharon para mostrar sus dones artísticos, quienes cantan, bailan y tienen grupos musicales aprovecharon para presentarse en la Escuela Preparatoria de Matehuala y mostrarse ante sus compañeros, ya fuera cantando o bailando.

Los estudiantes disfrutaron de este evento, en el que pudieron convivir y compartir sus talentos en un ambiente de alegría.

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Con este tipo de actividades, la institución busca mantener vivas las tradiciones mexicanas entre las nuevas generaciones, además de brindar espacios para que los alumnos expresen su creatividad y fortalezcan sus habilidades artísticas.