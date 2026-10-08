Analiza Alcaldía pedir un préstamo para aguinaldos

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CIUDAD VALLES.- Sopesa la tesorera del municipio, Anel Coronado Aguilar la posibilidad de pedir un préstamo para el pago de aguinaldos.

Con el argumento de que las participaciones federales han sido menores que en anteriores años y meses, la encargada de la administración de los dineros públicos dijo que está valorando, junto con las autoridades de Gobierno municipal, la posibilidad de pedir un préstamo, aunque no es seguro todavía.

En el último par de años, la administración municipal no ha podido contar con los ahorros que la Secretaría de Finanzas les acumulaba a lo largo de un año fiscal, para poder pagar los compromisos de fin de año y, posiblemente venga un adeudo nuevo.