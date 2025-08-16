Anuncia el Obispo más cambios en la Diócesis

Matehuala.- En una ceremonia religiosa celebrada en la Catedral el obispo anunció otros cambios en la Diócesis, el nombramiento de rector del Seminario al padre Carlos Eduardo Rodríguez, y también nombró al sacerdote Antonio Espinosa como vicario judicial de la Diócesis.

El obispo Margarito Salazar Cárdenas realizó una misa apoyado de los sacerdotes de las diferentes parroquias de la Diócesis para dar a conocer los nombramientos, el presbiterio Antonio Morales Niño hizo la entrega de expedientes y libros al presbítero Carlos Eduardo Rodríguez para que se haga cargo de su nuevo puesto de rector del Seminario, y conocer el trabajo que realizará y que se requieren para mejorar la estancia en este lugar, así como mejorar las vocaciones sacerdotales.

Por otra parte, también se llevó a cabo en esta ceremonia la toma de posesión del presbítero Antonio Espinoza como vicario Judicial de la Diócesis, quien agradeció al obispo por este importante cargo en la iglesia católica, en el cual se comprometió a realizar grandes cosas dentro de la iglesia, así mismo el padre Carlos Eduardo se comprometió a trabajar para reforzar las vocaciones.

Cabe mencionar que en diferentes parroquias de la iglesia católica se han hecho varios cambios de párrocos, y se desconoce si habrá más movimientos.

