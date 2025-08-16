Schwarber guía a los Filis al gane

WASHINGTON.- Kyle Schwarber conectó su 43er jonrón, un batazo de tres carreras que rompió el empate en la séptima entrada, y los Filis de Filadelfia vencieron el viernes 6-2 a los Nacionales de Washington para romper una racha de tres derrotas consecutivas.

Bryce Harper siguió a Schwarber con un batazo sobre la cerca del jardín central. Fue la sexta vez esta temporada que los Filis han conseguido jonrones consecutivos.

Ambos exjugadores de los Nacionales fueron ovacionados por una multitud pro-Filis de 35.143 personas, y Schwarber recibió cánticos que pedían su nombramiento como el Jugador Más Valioso de la temporada en el noveno inning, cuando bateó.

El cerrador dominicano de los Filis, Jhoan Durán, quien laboró en una situación en que no podía agenciarse el salvamento en la novena entrada, fue impactado en el pie derecho por un fuerte rodado de Paul DeJong y salió cojeando. Después de una larga visita de los kinesiólogos, salió del campo en el carrito del bullpen de los Nacionales.

Después de una sólida apertura del as de los Nacionales MacKenzie Gore, los Filis, líderes de la División Este de la Liga Nacional, se aprovecharon del inexperto bullpen de Washington, que ocupa el último lugar.

Clayton Beeter (0-2) otorgó dos bases por bolas en el séptimo capítulo y dio paso a Konnor Pilkington, quien dejó colgado un slider en cuenta de 1-0. Schwarber envió la pelota a 456 pies, hasta las gradas del jardín derecho.

El as de los Filis, Zack Wheeler, fue limitado a cinco entradas por segunda apertura consecutiva. Permitió dos carreras con cuatro hits, incluyendo el tercer jonrón en la carrera del novato de los Nacionales, Daylen Lile.

Tanner Banks (4-2) lanzó la sexta entrada sin permitir

carreras.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa de 4-0.