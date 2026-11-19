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CIUDAD VALLES.- Resolvieron comuneros de Xaltipa y de Vega Larga pedir 25 mil pesos por cada uno de los cientos de habitantes de estos poblados, como indemnización por la instalación de torres de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre sus poblados. De no cumplirse la minuta, volverán a bloquear la carretera federal.

La CFE tendría hasta el 1 de diciembre para cumplir con ese pago o volverán a ocupar la cinta asfáltica entre Tamazunchale y Tamán.

El tendido eléctrico que sostendrán las torres pasará por siete comunidades y a los que les pasa por encima ese cableado se les indemnizó con 128 pesos por metro cuadrado, con una medida de anchura de 36 metros, de acuerdo con datos de los mismos comuneros.

Sin embargo, a los que se han manifestado desde el lunes, no se les retribuyó nada, aun cuando los cables no pasan por sus predios, de acuerdo con datos obtenidos en la CFE y en la autoridad municipal.

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En total, los de Xaltipa y Vega Larga piden 10 millones 750 mil pesos por el paso de esa infraestructura de luz sobre sus comunidades.