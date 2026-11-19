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CIUDAD FERNÁNDEZ.- La Biblioteca Municipal Adolfo López Mateos celebró sus 40 años de fundación y durante el evento se dio a conocer que en el corto plazo contará con edificio propio.

Se llevó a cabo un evento donde estuvo presente el director de Educación, Adolfo Pecina Quintero, la titular del archivo Francisca Briones y el director de la Escuela Primaria Zenón Fernández, Antonio García Chávez y alumnos del quinto año de la institución educativa.

Se anunció la construcción del edificio de la Biblioteca Municipal Adolfo López Mateos ya que siempre ha estado ubicada en un inmueble, como arrimados.

Lo que se busca es fomentar la lectura, que los niños y niñas acudan a consultar los diferentes libros que se tienen en existencia, ya que es importante para que puedan aumentar sus conocimientos y su acervo cultural.

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