Aparece enorme socavón en la Avenida Roble

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Matehuala.- Un enorme socavón apareció sobre la Avenida Roble, aparentemente a consecuencia de una fuga de agua, generando preocupación entre vecinos y automovilistas debido a que se trata de una de las principales vialidades de la ciudad y puede llegar a ocurrir una tragedia.

El hundimiento se localiza a la altura de la calle Fernando Amilpa, justo en la entrada de la colonia Infonavit, debido al peligro que representa y al intenso flujo vehicular de la zona, elementos policiacos colocaron conos y acordonaron el área para evitar el paso de automóviles, motocicletas y bicicletas, con el objetivo de prevenir algún accidente.

Asimismo, se solicitó la presencia de personal de SAPSAM, para que acudiera a revisar la fuga de agua y determinar los trabajos necesarios para reparar el desperfecto.

Cabe hacer mención que la Avenida Roble es una de las vialidades más transitadas de la ciudad, ya que conduce hacia la carretera a Villa de la Paz, además, en sus alrededores se encuentran dos escuelas primarias, una secundaria y un jardín de niños, así como la fábrica Interruptores, el Panteón Guadalupe y el Hospital General de Matehuala.

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Cada vez son más los socavones que aparecen en distintos puntos de la ciudad, debido a que algunas calles presentan hundimientos que posteriormente son enormes hoyancos.

Aunque algunos ciudadanos han señalado que estos problemas podrían estar relacionados con la existencia de túneles debajo de la ciudad, también se ha señalado que una de las principales causas serían las fugas provocadas por tuberías de agua antiguas, situación que ha generado afectaciones en diferentes sectores de la ciudad.