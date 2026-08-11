Apoya Club a personas de escasos recursos

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Matehuala.- El Club Dios Ilumina Corazones continúa trabajando en favor de las personas que más lo necesitan brindando apoyo a quienes atraviesan alguna situación que les dificulta realizar sus actividades cotidianas.

Como parte de las acciones que realiza esta agrupación, recientemente han atendido solicitudes de personas que requieren muletas para poder desplazarse con mayor facilidad, por lo que se les han proporcionado estos apoyos sin ningún costo.

El Club Dios Ilumina Corazones fue creado con la finalidad de ayudar a las personas que requieren algún tipo de apoyo, principalmente a quienes por su situación económica tienen dificultades para adquirir artículos que necesitan para mejorar su movilidad y calidad de vida.

Integrantes de este club han estado atendiendo diferentes reportes y solicitudes de ciudadanos que requieren muletas, buscando que puedan contar con este equipo sin tener que realizar un gasto que, en algunos casos, representa un problema para sus familias.

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Para poder continuar con esta labor altruista, los integrantes del Club realizan diversas actividades encaminadas a recaudar fondos económicos, con estos recursos pueden adquirir apoyos y atender las necesidades de las personas que se acercan a solicitar su ayuda.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse a las actividades que realizan, ya que mediante la colaboración de todos es posible continuar llevando ayuda a más personas que enfrentan alguna necesidad.