logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Apoya Club a personas de escasos recursos

Por Jesús Vázquez

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
A
Apoya Club a personas de escasos recursos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- El Club Dios Ilumina Corazones continúa trabajando en favor de las personas que más lo necesitan brindando apoyo a quienes atraviesan alguna situación que les dificulta realizar sus actividades cotidianas.

      Como parte de las acciones que realiza esta agrupación, recientemente han atendido solicitudes de personas que requieren muletas para poder desplazarse con mayor facilidad, por lo que se les han proporcionado estos apoyos sin ningún costo. 

      El Club Dios Ilumina Corazones fue creado con la finalidad de ayudar a las personas que requieren algún tipo de apoyo, principalmente a quienes por su situación económica tienen dificultades para adquirir artículos que necesitan para mejorar su movilidad y calidad de vida.

      Integrantes de este club han estado atendiendo diferentes reportes y solicitudes de ciudadanos que requieren muletas, buscando que puedan contar con este equipo sin tener que realizar un gasto que, en algunos casos, representa un problema para sus familias.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Para poder continuar con esta labor altruista, los integrantes del Club realizan diversas actividades encaminadas a recaudar fondos económicos, con estos recursos pueden adquirir apoyos y atender las necesidades de las personas que se acercan a solicitar su ayuda.

      Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse a las actividades que realizan, ya que mediante la colaboración de todos es posible continuar llevando ayuda a más personas que enfrentan alguna necesidad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Pareja en motocicleta resulta lesionada tras choque en Ciudad Valles
      Pareja en motocicleta resulta lesionada tras choque en Ciudad Valles

      Pareja en motocicleta resulta lesionada tras choque en Ciudad Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      Un automóvil les cortó la circulación en el cruce de la Carretera al Ingenio y Antiguo Camino a Troncones

      Se disparan multas de Tránsito por estacionarse en lugar prohibido
      Se disparan multas de Tránsito por estacionarse en lugar prohibido

      Se disparan multas de Tránsito por estacionarse en lugar prohibido

      SLP

      Jesús Vázquez

      Chocan motociclistas en acceso a gasolinera
      Chocan motociclistas en acceso a gasolinera

      Chocan motociclistas en acceso a gasolinera

      SLP

      Redacción

      Preocupan contradicciones de Sheinbaum sobre fracking
      Preocupan contradicciones de Sheinbaum sobre fracking

      Preocupan contradicciones de Sheinbaum sobre fracking

      SLP

      Redacción