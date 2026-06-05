Apoya población Diversidad Abriga

Matehuala.- El coordinador de Atención a la diversidad sexual de Matehuala, José Luis Verástegui Trejo, comentó que el programa “Diversidad que Abriga” tuvo como objetivo recaudar prendas de vestir en buen estado en beneficio de toda la sociedad de Matehuala. Destacó que obtuvieron una excelente respuesta por parte de la población, así como de diferentes instituciones y agrupaciones que se sumaron a esta causa.

Expresó que lograron recaudar un total de 5 mil 121 prendas, una cifra que calificó como impresionante, ya que no esperaban una respuesta tan positiva.

Señaló que es muy satisfactorio ver cómo la ciudadanía participa en este tipo de actividades destinadas a ayudar a quienes más lo necesitan, demostrando una vez más la solidaridad y su gran corazón.

Declaró que las personas que requieran apoyo con ropa pueden comunicarse a través de las redes sociales de la Coordinación de Diversidad Sexual de Matehuala o acudir directamente a sus oficinas, ubicadas en el segundo piso del Mercado Bocanegra, donde serán atendidas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Informó que parte de las prendas recaudadas serán destinadas a los adultos mayores del asilo de ancianos de Matehuala, así como a centros de rehabilitación y comunidades alejadas del municipio.

Por otra parte, se llevó a cabo una ceremonia de agradecimiento organizada por la Coordinación de Diversidad Sexual, en la que se entregaron reconocimientos a muchas de las personas e instituciones que se sumaron a apoyar esta noble causa.