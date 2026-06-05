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Cierran sucursal de banco HSBC

Por Redacción

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Cierran sucursal de banco HSBC
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      CIUDAD VALLES.- Cerró el banco HSBC tanto en Valles como en Mante, Tamaulipas, dejando a sus cuentahabientes con más preguntas que respuestas.

      Mientras algunos clientes de este banco intentaban abrir la puerta de la sucursal de Hidalgo y Porfirio Díaz, en vano, los trabajadores metían documentos en cajas, a guisa de mudanza, sin embargo, los cuentahabientes no sabían qué pasaba.

      Una ejecutiva salió a hablar brevemente para decirles que a los correos de los clientes ya se había mandado un aviso de cierre y que ahora la única sucursal habilitada estará en el municipio de Tampico, Tamaulipas (a 120 kilómetros de la cabecera de Valles).

      Las recomendaciones fueron que usen la aplicación del banco que portan en sus celulares y les aliviaron con la noticia de que podrán extraer dinero del cajero de Bancoppel sin comisión, en lo sucesivo.

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      A los jubilados que reciben su pensión en HSBC les dieron a conocer que en cualquier otro banco pueden hacer el trámite de cambio y que no pasará nada con su recepción de dinero.

      Sin embargo, esta mañana un hombre dijo que tenía que sacar 14 mil pesos (el cajero sólo provee 9,500 al día) y por eso necesitaba entrar a cajas y no hubo una respuesta al respecto.

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