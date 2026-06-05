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El 30 de junio, cierre del ciclo escolar

En la Huasteca y Zona Media; en la capital y Altiplano, el 7 de julio

Por Redacción

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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El 30 de junio, cierre del ciclo escolar
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      CIUDAD VALLES.- Quedó zanjado: el martes 30 de junio es el último día de clases para los estudiantes de nivel básico de la Huasteca y de la Zona Media.

      En el primer acto ejecutivo de su administración como secretaria de Educación del Estado, Deysi Maribel López Sierra dio a conocer un comunicado en el que afirma que los niños de la Huasteca y de la Zona Media irán a clases hasta el 30 de junio, que es martes y que los de la capital y la Zona Altiplano asistirán hasta el 7 de julio.

      La medida, que adelanta 15 días la salida, respecto del Calendario Escolar 2025-2026, en el caso de la Huasteca y la Zona Media, es proteger del calor a los menores de edad del nivel básico.

      Esto sucede luego de dos cambios de parecer tanto de las autoridades educativas federales como de las estatales, agregando que el jueves 11 de junio habrá suspensión de clases por el inicio del Mundial de Futbol, organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, por lo que los alumnos lo verán en casa.

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