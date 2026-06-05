Francia sorprendida por Costa de Marfil

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NANTES.- Guéla Doué anotó un gol y preparó la jugada para el tanto decisivo por Costa de Marfil, que sorprendió a Francia —y al hermano de Doué en el banquillo francés—, al imponerse el jueves por 2-1 en un partido de preparación para el Mundial.

Amad Diallo remató hacia la red el centro rasante de Doué desde la derecha a seis minutos del final en el Stade de la Beaujoire, en Nantes.

Rayan Cherk i había adelantado a Francia en el último minuto de la primera mitad, cuando dejó atrás a dos defensores y venció al arquero Yahia Fofana con un disparo raso.

Fofana estuvo muy exigido, al atajar remates de Kylian Mbappé, Michael Olise y nuevamente Cherki.

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Pero Doué — cuyo hermano Désiré Doué juega para Francia— recibió un pase filtrado de Nicolas Pépé para igualar a los ocho minutos del segundo tiempo.

Muchos aficionados agitaron carteles con fotos de Didier Deschamps para agradecerle al entrenador por un ciclo exitoso que comenzó en 2012 y en el que Francia ganó el Mundial de 2018 y llegó a la final de 2022. La gestión terminará después de esta edición.

Deschamps tuvo en el banco de inicio a los seis jugadores que participaron en la final de la Liga de Campeones —Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Lucas Hernández y William Saliba—. Utilizó a Hernández, Zaïre-Emery y Barcola como suplentes en la segunda mitad.

Francia disputará un amistoso más —contra Irlanda del Norte el lunes en Lille— antes de viajar a Estados Unidos.

Les Bleus inician su campaña contra Senegal el 16 de junio en Nueva Jersey.

Costa de Marfil se mide con Ecuador en su debut en Filadelfia el 14 de junio.