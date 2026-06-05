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Estado

Donan paisanos equipo al cuerpo de bomberos

Entregan bombas de agua y sopladoras

Por Carmen Hernández

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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      SAN CIRO DE ACOSTA.- Paisanos de la Asociación Fuerza Migrante donan equipo al cuerpo de bomberos para que tengan la herramienta y material necesario para atender una contingencia sin riesgos. 

      La institución del cuerpo de bomberos tiene un año de su creación y muchos ciudadanos se han unido y aportado un granito de arena para que cuenten con el equipo y herramientas necesarias para atender una llamada de auxilio con menores riesgos.  

      Los paisanos de la Fuerza Migrante Sancirense se acercaron a la institución y donaron 5 bombas de agua para combate de incendios, 2 sopladoras, para atender en las mejores condiciones un incendio. 

      Los bomberos manifestaron que la herramienta donada representan la confianza que se tiene en la corporación, compromiso que los paisanos mantienen con la tierra que los vio nacer.

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