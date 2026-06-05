Donan paisanos equipo al cuerpo de bomberos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SAN CIRO DE ACOSTA.- Paisanos de la Asociación Fuerza Migrante donan equipo al cuerpo de bomberos para que tengan la herramienta y material necesario para atender una contingencia sin riesgos.

La institución del cuerpo de bomberos tiene un año de su creación y muchos ciudadanos se han unido y aportado un granito de arena para que cuenten con el equipo y herramientas necesarias para atender una llamada de auxilio con menores riesgos.

Los paisanos de la Fuerza Migrante Sancirense se acercaron a la institución y donaron 5 bombas de agua para combate de incendios, 2 sopladoras, para atender en las mejores condiciones un incendio.

Los bomberos manifestaron que la herramienta donada representan la confianza que se tiene en la corporación, compromiso que los paisanos mantienen con la tierra que los vio nacer.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí