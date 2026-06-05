Cierres del parque Tantocob; por obras de mantenimiento

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CIUDAD VALLES.- El parque Tantocob tendrá horarios de cierre para mantenimiento, entre semana y a mediodía.

Dentro de las modificaciones propuestas desde el foro que se realizó para imponer nuevas reglas al parque recreativo más grande de Valles y la Huasteca, hubo una moción que propuso una suspensión de actividades de cuatro horas, durante los días martes, miércoles y jueves.

El lapso propuesto para dar mantenimiento, limpieza y arreglos a la infraestructura del parque fue de las 12 del mediodía a las cuatro de la tarde de estos tres días de entre semana, dado que son las horas de menor afluencia en el Tantocob.

Estas propuestas aún están a la espera del estudio que el Cabildo haga de las mismas para aprobarlas en el pleno y que se lleven a la realidad.

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