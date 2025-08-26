Apoyan a indigente para volver a su casa

Matehuala.- Un indigente que se encontraba en la ciudad y que era adicto a sustancias nocivas para la salud y que solía desnudarse frente a las mujeres, además de que cometía otros delitos y que frecuentemente era recluido en las celdas de prevención municipal para resguardar su integridad física así como la de los ciudadanos y después de unas horas volvía a salir libre, elementos de la Policía Municipal al investigar al joven en la Fiscalía vieron que había una ficha de búsqueda pues era una persona extraviada.

Se le preguntó al hombre en situación de calle si quería volver con su familia, ya que había una ficha de búsqueda con su nombre y este dijo que sí para tratar de reivindicarse, por lo que la Canaco, el DIF Municipal, así como la Fiscalía, apoyaron para que el hombre nuevamente se reúna con su familia.

Esta persona fue aseada, le dieron ropa nueva, el peluquero Irving Zamora le cortó el cabello dándole un cambio radical a esta persona, se comunicaron con sus familiares, para informarles que la persona que estaban buscando se encontraba en Matehuala y se encargaron de nuevamente reunirlo con su familia y de esta manera él tenga una mejor calidad de vida.

Esta es la segunda persona en situación de calle y al saber su verdadero nombre, resulta que hay una ficha de búsqueda pues se encuentra como extraviado en algún otro estado de la República.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí