logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Fotogalería

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Aprueba el Cabildo donación de predios luego de 21 meses

Por Redacción

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Aprueba el Cabildo donación de predios luego de 21 meses

CIUDAD VALLES.- Tarda casi dos años el Cabildo en hacer el trámite para la regularización de 15 lotes a beneficiarios de La Alhajita, pero por fin emitieron su fallo.

Este mediodía, 12 de los 15 miembros del Cabildo resolvieron mediante votación unánime la regularización, mediante papelería oficial de 15 lotes donados en el mes de febrero de 2024, es decir, 21 meses después de que se aprobó por el Cabildo del trienio pasado donar los lotes a familias de Valles, que estaban en la incertidumbre de la legalidad de los predios donde viven.

La titular del Instituto Municipal de la Vivienda, Liliana Flores Almazán explicó que trabajó de la mano de instancias como Catastro y Obras Públicas para poder terminar con ese acto de regulación, a pesar de que el trienio actual lleva 13 meses de haber comenzado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alertan, estafan pidiendo apoyo para la iglesia
Alertan, estafan pidiendo apoyo para la iglesia

Alertan, estafan pidiendo apoyo para la iglesia

SLP

Jesús Vázquez

Niega sacerdote que lleven a cabo colecta de este tipo

Usuarios destruyen arañas de Iberparking
Usuarios destruyen arañas de Iberparking

Usuarios destruyen arañas de Iberparking

SLP

Redacción

Pasan de la discusión a estas drásticas acciones

Sin escrituras de la Presidencia ni plaza principal
Sin escrituras de la Presidencia ni plaza principal

Sin escrituras de la Presidencia ni plaza principal

SLP

Redacción

Propiedad legal estaría todavía en manos de herederos de Romualdo del Campo

Auto arrolla a motociclista
Auto arrolla a motociclista

Auto arrolla a motociclista

SLP

Redacción