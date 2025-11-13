Aprueba el Cabildo donación de predios luego de 21 meses

CIUDAD VALLES.- Tarda casi dos años el Cabildo en hacer el trámite para la regularización de 15 lotes a beneficiarios de La Alhajita, pero por fin emitieron su fallo.

Este mediodía, 12 de los 15 miembros del Cabildo resolvieron mediante votación unánime la regularización, mediante papelería oficial de 15 lotes donados en el mes de febrero de 2024, es decir, 21 meses después de que se aprobó por el Cabildo del trienio pasado donar los lotes a familias de Valles, que estaban en la incertidumbre de la legalidad de los predios donde viven.

La titular del Instituto Municipal de la Vivienda, Liliana Flores Almazán explicó que trabajó de la mano de instancias como Catastro y Obras Públicas para poder terminar con ese acto de regulación, a pesar de que el trienio actual lleva 13 meses de haber comenzado.