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Arranca ciclo escolar en EPM y la UAMRA

Por Jesús Vázquez

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Arranca ciclo escolar en EPM y la UAMRA
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      Matehuala.- En la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano y la Escuela Preparatoria de Matehuala iniciaron el ciclo escolar con gran éxito, durante su primera semana de clases ya tuvieron conferencias y varias actividades académicas, así como la tradicional bienvenida que les dieron a los estudiantes. 

      Con gran animo los estudiantes de estas instituciones educativas arribaron esta semana a sus aulas para arrancar un nuevo ciclo escolar, cabe hacer mención que tanto la Preparatoria de Matehuala como la UAMRA son parte de la Autónoma de San Luis Potosí, por lo que el programa de inicio y cierre de ciclo escolar es diferente que otras instituciones educativas, pues los estudiantes de estas escuelas iniciaron sus vacaciones los primeros días de junio, así mismo se tuvo una excelente respuesta en el número de alumnos de nuevo ingreso. 

      En la Preparatoria de Matehuala también la directora Amalia Guerrero Almanza se encargó de darle la bienvenida a los estudiantes de esta institución, y sobre todo a los de nuevo ingreso, y los invitó a meterse a los talleres que tienen ya sean deportivos o culturales, cabe hacer mención que, en estas instituciones escolares, se maneja por semestre que es de agosto a diciembre, y como cada año gran número de estudiantes ingresaron al primer semestre.

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