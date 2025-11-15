Arranca el boteo pro Vallestón

CIUDAD VALLES.- Comenzó el boteo del Vallestón la tarde de este jueves, la meta de este año es superar el 1 millón 923 mil pesos del año pasado que se recolectaron.

Con una ceremonia rápida y con el apoyo de los directores de todas las dependencias de Gobierno municipal, el alcalde David Medina Salazar y su esposa, la presidenta del DIF Municipal, Ena Avendaño Uscanga dieron inicio al boteo y recaudación en calle del Vallestón, que se dedica a conseguir fondos mediante donaciones para implementar nuevas áreas y mejoras en el Centro de Rehabilitación Integral del DIF, que atiende a decenas de niños y adultos con discapacidad.

La pasada recaudación fue de 1.9 millones de pesos, así que el número a conseguir en esta edición 2025 es de 1 millón 924 mil pesos, como meta inicial pero que puede superarse de acuerdo al apoyo que otorguen los vallenses.