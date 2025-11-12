VILLA JUÁREZ.- Hoy arranca la Feria Regional del Maíz, que concluirá el 17 de noviembre, con un baile con causa, lo que se recaude será destinado para el Asilo de Ancianos.

Osvaldo Cruz Martínez secretario del Ayuntamiento, hizo un llamado a la población en general para que acudan a la fiesta; hoy se realizará la coronación de la reina, el 13 de noviembre tocará el Conjunto Amanecer. Para el 15 de noviembre en el Teatro del Pueblo el Sonido Máster, música de los 80 y 90.

Asimismo, el 16 de noviembre habrá un Jaripeo en el Lienzo Charro Francisco Ruiz. El 17 de noviembre la participación de los Tucanes de Tijuana, e hizo hincapié que del 12 al 17 se tendrán los juegos mecánicos totalmente gratis para los reyes del hogar.

En cuanto al baile de los Tucanes de Tijuana, es un evento con causa, lo captado será destinado para el Asilo de Ancianos, la población podrá aportar desde 20 a 500 pesos. No podrá faltar la exposición ganadera y una cabalgata, por lo que se le exhorta a la población para que se sume a la fiesta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí