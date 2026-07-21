Arranca Mis vacaciones en la biblioteca

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Matehuala.- Fue inaugurado el programa "Mis vacaciones en la biblioteca", el cual se desarrollará del 20 de julio al 14 de agosto para niñas y niños de la ciudad, realizándose en las diferentes bibliotecas de Matehuala.

Para dar inicio a este curso de verano se llevó a cabo un acto inaugural en la Plaza de Armas, donde estuvieron presentes los niños de la Biblioteca Pública No. 1, ubicada en la calle Morelos.

Durante el evento se realizaron los honores a la Bandera y se agradeció a todos los pequeños que optaron por pasar sus vacaciones en la biblioteca, donde tendrán la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y desarrollar diversas habilidades.

Durante el programa, las niñas y los niños participarán en varias actividades, como pláticas impartidas por corporaciones de auxilio sobre prevención de accidentes, además de sesiones de lectura, talleres, pintura, juegos, manualidades y diversas actividades recreativas y deportivas.

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Este año se registró una buena respuesta por parte de los menores en las bibliotecas de la ciudad, donde durante estas semanas estarán realizando actividades dinámicas y educativas.