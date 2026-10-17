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Arranca vacunación contra la influenza

Por Redacción

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Arranca vacunación contra la influenza
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      CIUDAD VALLES.- Comenzó de manera oficial la campaña de vacunación contra la Influenza en la que se tiene la meta de aplicar 40 mil biológicos. 

      Esta mañana, autoridades educativas y de salud encabezaron el inicio oficial de aplicación de la vacuna contra los serotipos de influenza que circulan de manera local, como prevención contra los males respiratorios comunes, en la escuela Antero G. González, en donde estuvieron el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte, José Isabel Gutiérrez Zúñiga y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, Julio Alejandro Guido Azuara. 

      La primera tanda de aplicaciones tiene una meta de 15 mil biológicos, para llegar hasta los 40 mil, principalmente en sectores de la población con más vulnerabilidad, tales como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con obesidad o con algún padecimiento crónico-degenerativo.

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