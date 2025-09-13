Arrancan los festejos patrios

Matehuala.- Listos los festejos para celebrar el 215 aniversario de la Independencia de México se llevarán a cabo acciones cívicas del 13 de septiembre al 27 de septiembre, se invita a la población a participar en las actividades para gritar juntos Viva México.

Este sábado iniciarán los festejos patrios a las 10 de la mañana con un acto cívico para conmemorar el 178 aniversario de la defensa del Castillo de Chapultepec, por parte de los Niños Héroes en contra de la invasión francesa, este acto cívico será en la Plaza de Armas.

El lunes iniciarán a las 5 de la mañana saliendo de la Presidencia Municipal con la colocación de bandos solemnes, a las 6 de la mañana los Honores a la Bandera en la presidencia y a las 6 de la tarde la verbena popular, en la Plaza de Armas para celebrar el Grito de Independencia, se contará con la participación de grupos musicales, así como grupos de bailables folclóricos.

A las 10:45 de la noche en la Presidencia Municipal se llevará a cabo el Grito de Independencia, se contará con apoyo de las corporaciones policiacas y de auxilio, esperando que estas fiestas se lleven a cabo en saldo blanco.

El martes a las 6 de la mañana se llevará a cabo el izamiento del Lábaro Patrio en el asta bandera, a las 10 de la mañana el acto cívico para conmemorar el 215 aniversario del inicio de la guerra de independencia, y posteriormente el desfile por las principales calles de la ciudad.

El 19 de septiembre a las siete de la mañana en la Plaza 5 de Mayo, acto conmemorativo del día nacional de Protección Civil por las víctimas del sismo de 1985 en la Ciudad de México, el 27 de septiembre en el parque Vicente Guerrero será el acto cívico conmemorativo del 204 aniversario de la consumación de la Guerra de Independencia en 1821.