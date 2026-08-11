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Arrancan trabajos de rehabilitación de planta tratadora

Por Carmen Hernández

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Arrancan trabajos de rehabilitación de planta tratadora
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      San Ciro de Acosta.- Iniciaron los trabajos de rehabilitación de la planta tratadora de aguas negras,  donde se estarán ejerciendo varios millones de pesos en los trabajos a realizar.  

      El alcalde Luis Carlos Pereyra, el secretario del Ayuntamiento, Jesús Sánchez, Martín Gómez constructor y Miguel Mata coordinador de Desarrollo Social, acompañados de vecinos, dieron arranque a lo que será la obra a realizar para mejorar las condiciones de tratamiento de aguas residuales. 

      Los recursos que se invertirán en loa trabajos a desarrollar en la tratadora serán por un monto de 10 millones de pesos, el municipio aportará el 60% y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) más de 4 millones de pesos.  

      La obra consiste en cercado perimetral, ampliar 294 metros de colector, nueva membrana.  Reemplazar 3 bombas en la tratadora, hasta el momento se desconoce en qué tiempo será concluida la magna obra, que será de gran beneficio para el municipio.

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