Arrancan trabajos de rehabilitación de planta tratadora

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San Ciro de Acosta.- Iniciaron los trabajos de rehabilitación de la planta tratadora de aguas negras, donde se estarán ejerciendo varios millones de pesos en los trabajos a realizar.

El alcalde Luis Carlos Pereyra, el secretario del Ayuntamiento, Jesús Sánchez, Martín Gómez constructor y Miguel Mata coordinador de Desarrollo Social, acompañados de vecinos, dieron arranque a lo que será la obra a realizar para mejorar las condiciones de tratamiento de aguas residuales.

Los recursos que se invertirán en loa trabajos a desarrollar en la tratadora serán por un monto de 10 millones de pesos, el municipio aportará el 60% y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) más de 4 millones de pesos.

La obra consiste en cercado perimetral, ampliar 294 metros de colector, nueva membrana. Reemplazar 3 bombas en la tratadora, hasta el momento se desconoce en qué tiempo será concluida la magna obra, que será de gran beneficio para el municipio.

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