Falla el servicio de internet

Matehuala.- Las lluvias están provocando nuevamente fallas en la señal de internet y en llamadas telefónicas, se cayó la señal de estos servicios por algunas horas, lo que provocó problemas en algunos comercios que se manejan a través de esta vía de comunicación para poder realizar sus cobros.

La caída de internet generó caos por algunas horas el jueves, ya que muchos ciudadanos utilizan este servicio en sus negocios, pues muchas personas acudieron a hacer pagos por tarjetas de crédito y de débito y no podían realizarlos, así mismo había ciudadanos que llegaban para poner recargas a sus celulares o que acudían a retirar dinero en efectivo que les habían enviado, pero tampoco podían recogerlo por estas fallas

Habitantes de diferentes sectores de la ciudad estuvieron reportando por la mañana y tarde fallas de señal en el internet, donde no podían conectarse a este servicio, el problema se dio con diferentes empresas no solo con una, inclusive las personas que tenían datos en su celular no podan acceder al internet.

Ya por la tarde se regularizó el internet y ya quienes tienen negocios pudieron continuar sus trabajos de manera ordinaria sin ningún problema, cabe hacer mención que debido a las lluvias en las ultimas semana ha estado fallando frecuentemente el servicio de internet en diferentes puntos de la ciudad.

