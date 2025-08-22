logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 40!

Fotogalería

¡FELICES 40!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Falla el servicio de internet

Por Jesús Vázquez

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
Falla el servicio de internet

Matehuala.- Las lluvias están provocando nuevamente fallas en la señal de internet y en llamadas telefónicas, se cayó la señal de estos servicios por algunas horas, lo que provocó problemas en algunos comercios que se manejan a través de esta vía de comunicación para poder realizar sus cobros.

La caída de internet generó caos por algunas horas el jueves, ya que muchos ciudadanos utilizan este servicio en sus negocios, pues muchas personas acudieron a hacer pagos por tarjetas de crédito y de débito y no podían realizarlos, así mismo había ciudadanos que llegaban para poner recargas a sus celulares o que acudían a retirar dinero en efectivo que les habían enviado, pero tampoco podían recogerlo por estas fallas 

Habitantes de diferentes sectores de la ciudad estuvieron reportando por la mañana y tarde fallas de señal en el internet, donde no podían conectarse a este servicio, el problema se dio con diferentes empresas no solo con una, inclusive las personas que tenían datos en su celular no podan acceder al internet.

Ya por la tarde se regularizó el internet y ya quienes tienen negocios pudieron continuar sus trabajos de manera ordinaria sin ningún problema, cabe hacer mención que debido a las lluvias en las ultimas semana ha estado fallando frecuentemente el servicio de internet en diferentes puntos de la ciudad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arreglarán caminos del Pueblo Mágico
Arreglarán caminos del Pueblo Mágico

Arreglarán caminos del Pueblo Mágico

SLP

Jesús Vázquez

Aparatos causaron incendio de autobús
Aparatos causaron incendio de autobús

Aparatos causaron incendio de autobús

SLP

Miguel Barragán

Piden apoyar la campaña Luz Rosa
Piden apoyar la campaña Luz Rosa

Piden apoyar la campaña Luz Rosa

SLP

Carmen Hernández

Para donar pelo y elaborar pelucas oncológicas

Bomberos de San Ciro están de fiesta
Bomberos de San Ciro están de fiesta

Bomberos de San Ciro están de fiesta

SLP

Carmen Hernández

Cumplen primer aniversario de fundación