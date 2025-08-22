logo pulso
Estado

Bomberos de San Ciro están de fiesta

Cumplen primer aniversario de fundación

Por Carmen Hernández

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
Bomberos de San Ciro están de fiesta

San Ciro de Acosta.- El Cuerpo de Bomberos celebrará hoy su primer aniversario con un desfile y simulacro a partir de las 6 de la tarde. 

El recién creado cuerpo de bomberos estará de manteles largos, al celebrar su primer año de fundación con mucho éxito y anécdota que contar en este primer año. 

El desfile iniciará de la base de bomberos para continuar hasta la plaza principal a partir de las 6 de la tarde, esperando que los tragahumo sean acompañados en esta fecha tan especial. 

Se realizará un desfile de vehículos, así como un simulacro de fuga de tanque de gas, además de una demostración de extracción vehicular y rescate de pacientes atrapados en vehículos, luego de sufrir accidente. 

Por lo que invitan a la ciudadanía en general para que acuda a presenciar estos eventos programados como parte de los festejos de aniversario del Heroico Cuerpo de Bomberos.

