Piden apoyar la campaña Luz Rosa

RIOVERDE.- Invitan a la población para que se sume a la campaña Luz Rosa y puedan donar trenzas para elaborar pelucas oncológicas, que serán regaladas a personas que sufren cáncer.

La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero, hizo un llamado a las niñas y mujeres a seguir donando su cabello para apoyar a mujeres que enfrentan esta enfermedad que les provoca la pérdida de pelo.

La trenza es entregada a una fundación especializada en la elaboración de pelucas oncológicas, que las donarán a personas que cuentan con tratamientos contra el cáncer. Señaló la funcionaria que los requisitos son que sea cabello limpio y seco, que sea

mínimo de 30 centímetros de largo, para poder elaborar las trenzas con facilidad.

Debe de estar atado en trenza o coleta, no debe estar maltratado o con tratamientos químicos recientes, ya que esto afecta el pelo que no puede usarse después.