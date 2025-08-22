Piden apoyar la campaña Luz Rosa

logo pulso
Estado

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
RIOVERDE.- Invitan a la población para que se sume a la campaña Luz Rosa y puedan donar trenzas para elaborar pelucas oncológicas, que serán regaladas a personas que sufren cáncer. 

La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero, hizo un llamado a las niñas y mujeres a seguir donando su cabello para apoyar a mujeres que enfrentan esta enfermedad que les provoca la pérdida de pelo. 

La trenza es entregada a una fundación especializada en la elaboración de pelucas oncológicas, que las donarán a personas que cuentan con tratamientos contra el cáncer.  Señaló la funcionaria que los requisitos son que sea cabello limpio y seco, que sea 

mínimo de 30 centímetros de largo, para poder elaborar las trenzas con facilidad.

Debe de estar atado en trenza o coleta, no debe estar maltratado o con tratamientos químicos recientes, ya que esto afecta el pelo que no puede usarse después.

