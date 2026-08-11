Atienden bomberos fugas de gas en casas

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Bomberos atendieron tres reportes de fuga de gas registrados en diferentes domicilios de la ciudad, en uno de los casos se presentó un flamazo que dejó a una persona con quemaduras de primer grado, el que fue auxiliado y trasladado a un hospital.

De acuerdo con información proporcionada por los Bomberos, durante la jornada se recibieron tres reportes de auxilio relacionados con fugas de gas en distintos puntos de la ciudad, por lo que los tragahumo acudieron para realizar las maniobras necesarias para evitar algún accidente.

El primer reporte fue de un flamazo provocado por acumulación de gas LP en la colonia Jardín, en este incidente, una persona resultó lesionada con quemaduras de primer grado. Al llegar al lugar, los bomberos comenzaron a trabajar para controlar la fuga y eliminar el riesgo, mientras que la persona lesionada recibió atención y posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada. Redacción