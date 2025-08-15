logo pulso
Aumenta demanda de actas en Oficialía 01

Por Miguel Barragán

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
Aumenta demanda de actas en Oficialía 01

CIUDAD VALLES.- Aumentó   un 50 por ciento la solicitud de actas de nacimiento en el Registro Civil 01, de Valles, de acuerdo con su titular Alma Emma Ramírez García y admite que esperan se sature en siguientes días.

Durante julio y este agosto, la demanda de expedición de actas ha aumentado hasta en un 50 por ciento, ya que pasaron de imprimir 500 papeletas a 750 al mes.

Explicó la funcionaria que además de las actas para la inscripción de los estudiantes, aunque una gran cantidad de documentos han sido solicitados por potenciales beneficiarios de programas sociales.

Mencionó que la demanda suele durar el tiempo que antecede al regreso a clases, por lo que exhorta a la población tramitar con anticipación el documento para prevenir exceso de trabajo en la Oficialía.

