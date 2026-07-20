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Aumenta ocupación hotelera en Valles

Por Redacción

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Aumenta ocupación hotelera en Valles
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      CIUDAD VALLES.- Aumenta en un 55 por ciento de ocupación hotelera en el quinto fin de semana de vacaciones veraniegas en el municipio de Valles y la Huasteca. 

      La directora de Turismo del Ayuntamiento, Vernice Alejandra Soria Treviño dio a conocer que más de la mitad de las habitaciones de hotel empadronadas en Valles estuvieron ocupadas, principalmente por turistas nacionales, que aprovechan la temporada vacacional para visitar la Huasteca. 

      Esta cifra corresponde a 1 mil 80 cuartos ocupados en este fin de semana, el quinto del periodo vacacional por el adelanto del descanso ordenado desde Gobierno del Estado. 

      El pronóstico de las autoridades de Turismo es de contar con una afluencia parecida para el fin de semana que entra, aunque no se descarta que pudiera tener un aumento considerable, dadas las condiciones climáticas que se están presentando.

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