Aumentan accidentes por conductores ebrios

Por Carmen Hernández

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
Aumentan accidentes por conductores ebrios

RIOVERDE.- El conducir bajo los influjos del alcohol ha generado 3 accidentes con resultados graves, con personas prensadas, por lo que se exhorta a manejar con precaución, pues el conducir a exceso de velocidad pone en riesgo la vida del conductor y de terceras personas. El comandante de bomberos Ricardo Canseco Hernández, refiere que en los meses de octubre y noviembre han aumentado los accidentes automovilísticos, con resultados lamentables, pues algunas personas han quedado prensadas con lesiones severas. 

En los últimos días los percances han derivado que los conductores que manejan bajo los influjos del alcohol generan percances de letales consecuencias. 

Otros casos son por manejar a exceso de velocidad, enfatizó. 

Es por ello que se les pide a los automovilistas que antes de salir a carretera revisen el vehículo, manejen con precaución y sobre todo no manejar en estado de ebriedad, para evitar que resulten lesionados tanto los acompañantes como terceras personas, finalizó.

