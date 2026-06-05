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Aumentan los llamados por incendios a bomberos

Por Jesús Vázquez

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
A
Aumentan los llamados por incendios a bomberos

Matehuala.- El comandante del Cuerpo de Bomberos, Manuel Mauricio Flores Morales, dio a conocer que durante el mes de mayo atendieron un total de 122 servicios, lo que representó un ligero aumento en comparación con abril, cuando se brindaron 119 atenciones.

Comentó que a lo largo de este 2026 han atendido un total de 667 servicios, reflejo del trabajo constante y el compromiso que mantiene esta corporación de auxilio. 

Asimismo, agradeció a la ciudadanía y a las empresas que apoyan a la institución como benefactores, ya que gracias a su respaldo pueden continuar con su labor y responder a las emergencias cuando más se necesita.

Informó que el mayor número de servicios durante mayo correspondió a incendios en predios baldíos, con un total de 30 atenciones. 

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En segundo lugar, se ubicaron las fugas de gas, con 25 servicios; posteriormente realizaron 18 servicios preventivos y 14 rescates de animales. 

Además, atendieron nueve reportes de enjambres de abejas, seis servicios de apoyo y colaboración, cinco falsas alarmas y cinco urgencias médicas.

El comandante señaló que también se registraron dos rescates vehiculares, dos incendios en casa habitación, un incendio vehicular y un rescate de persona. 

Finalmente, expresó que se espera que con la llegada de la temporada de lluvias disminuya el número de incendios que se presentan en la ciudad.

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