Aumentan los llamados por incendios a bomberos

Matehuala.- El comandante del Cuerpo de Bomberos, Manuel Mauricio Flores Morales, dio a conocer que durante el mes de mayo atendieron un total de 122 servicios, lo que representó un ligero aumento en comparación con abril, cuando se brindaron 119 atenciones.

Comentó que a lo largo de este 2026 han atendido un total de 667 servicios, reflejo del trabajo constante y el compromiso que mantiene esta corporación de auxilio.

Asimismo, agradeció a la ciudadanía y a las empresas que apoyan a la institución como benefactores, ya que gracias a su respaldo pueden continuar con su labor y responder a las emergencias cuando más se necesita.

Informó que el mayor número de servicios durante mayo correspondió a incendios en predios baldíos, con un total de 30 atenciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En segundo lugar, se ubicaron las fugas de gas, con 25 servicios; posteriormente realizaron 18 servicios preventivos y 14 rescates de animales.

Además, atendieron nueve reportes de enjambres de abejas, seis servicios de apoyo y colaboración, cinco falsas alarmas y cinco urgencias médicas.

El comandante señaló que también se registraron dos rescates vehiculares, dos incendios en casa habitación, un incendio vehicular y un rescate de persona.

Finalmente, expresó que se espera que con la llegada de la temporada de lluvias disminuya el número de incendios que se presentan en la ciudad.