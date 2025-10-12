Aumentarán carne en las despensas

Lagunillas.- A partir de enero repartirán despensas pero con productos cárnicos las que se entregará a la población más vulnerable, para paliar la difícil situación que enfrentan para sobrevivir.

El presidente municipal Sergio Izaguirre refiere que ya se reparten despensas, pero que para el próximo 2026, se va a realizar una prueba en las comunidades de rezago más alto.

Señaló que a las despensas se le estará agregando productos como carne de res, de cerdo, pollo o pescado, para mejorar la calidad alimentaria.

Se estarán repartiendo 200 despensas de manera bimestral a las comunidades del Limón y la Reforma, entre otras.

Se estaría enviando a personal de Desarrollo Social, para que se realice el estudio socio económico aunque también la población se puede acercar para ser beneficiada con este tipo de apoyo.