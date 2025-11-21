logo pulso
Aumentaron los males respiratorios

Por Redacción

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Aumentaron los males respiratorios

CIUDAD VALLES.- Los males respiratorios aumentaron en estos primeros días frescos y fríos en la Huasteca norte hasta en un 17 por ciento. Con la primera oleada de baja temperatura, las enfermedades de tipo respiratorio comenzaron a extenderse en la Huasteca norte, puesto que en la Jurisdicción Sanitaria V pasaron de tener 841 casos, hace dos semanas, a 1 mil tres casos, es decir un aumento de 162 personas más enfermas de las vías respiratorias en pocos días y que significan el 17 por ciento respecto a la primera cifra.

En algunos de los hospitales y centros de salud de la parte norte de la Huasteca comenzaron a pedir consulta personas con cuadros de tos, fiebre y resfríos en la última semana, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

