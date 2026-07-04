Baja el nivel del río Valles

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CIUDAD VALLES.- El río Valles pierde nivel pero también pierde turbiedad, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua.

Aunque a media semana el afluente registraba 1.52 metros de escala, para este viernes 3 de julio, en la estación hidrometeorológica de Santa Rosa el rasero llegó a los 1.11 metros, es decir casi 40 centímetros de reducción en un par de días en los que las precipitaciones bajaron de manera dramática.

A diferencia de dos días antes, el afluente ya no presentó el típico color café de la turbiedad por el arrastre de lodos, sino una tonalidad verde, como cuando comienza a sanearse la corriente.