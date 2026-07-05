Baja incidencia de dengue este año

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CIUDAD VALLES.- La tasa de contagios de dengue sigue en un caso a la semana, contrario al año 2025, que sumó 178 casos en total. Contrario a lo que ocurría hace un año, que se contaban por decenas los casos por semana, en este 26, apenas se completa un caso por semana.

Una de las explicaciones esgrimidas por la Secretaría de Salud es el serotipo que circula actualmente y que es el mismo del año pasado, cuestión que frena la posibilidad de contagios, aún cuando haya una gran población de aedes aegypti, por la humedad de las lluvias. Los 11 casos se encuentran en la Huasteca, principalmente, cuatro de ellos en Valles, dos en Tamuín, uno en Tamazunchale, Ébano y Tamasopo. Hay otros dos casos fuera de la región: uno en Santa Catarina y otro en la capital del estado.