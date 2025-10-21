Bajan imagen de San Judas
La llevan en peregrinación por calles de la ciudad
Matehuala.- En el barrio de la Dichosa iniciaron las fiestas patronales en honor a San Judas Tadeo, bajaron la imagen del santo patrono e hicieron un recorrido por las principales calles de la ciudad, para finalmente colocarla en un altar para que la gente pueda acercarse y agradecerle todas las bendiciones que les ha dado.
Se llevó a cabo una misa acudiendo todos los católicos de la colonia, al término de la liturgia el coro de la iglesia empezó a entonar unas melodías para bajar la imagen de San Judas Tadeo del altar mayor, una vez que la bajaron la cargaron y la colocaron en una camioneta para hacer el recorrido por las principales calles y que la gente pudiera observar a San Judas Tadeo.
Los habitantes al ver que pasaba la peregrinación salían de sus casas y le gritaban palabras de agradecimiento por todas las bendiciones recibidas, durante la peregrinación, también los acompañó el coro que durante todo el recorrido estuvo interpretando melodías de alabanza, hasta que regresaron a la iglesia.
Al llegar, la imagen fue colocada en un altar especial para que los feligreses puedan colocarle flores, milagros y veladoras y agradecerle las bendiciones recibidas, pues San Judas Tadeo es uno de los santos más venerados y no solo en la colonia Dichosa, sino en varias comunidades y colonias de la ciudad, su fiesta patronal será el próximo 28 de octubre.
