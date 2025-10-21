logo pulso
Seguridad

Incautan tres vehículos robados; hay un detenido

El conductor fue detectado circulando por la Col. Quintas de la Hacienda

Por Redacción

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A
En operativos para el combate de robo de vehículo implementados en la zona urbana, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron recuperar tres unidades con ese estatus y demás pudieron detener a un conductor, todo quedó ante la Fiscalía General del Estado para que se lleven a cabo las investigaciones.

Fue en la colonia Quintas de la Hacienda en donde los agentes policiales realizaban recorridos de vigilancia y detectaron un automóvil Chrysler de color gris que era conducida en forma sospechosa, por lo que determinaron marcarle el alto para su investigación.

El conductor dijo llamarse Jesús “N” de 29 años de edad y en las primeras indagatorias se estableció que el automóvil que traía, modelo 1986, que tenía reporte de robo vigente en la colonia Morales, por lo que se procedió a su detención.

Asimismo, en las labores de búsqueda de vehículos, en la comunidad de Los Gómez fue asegurado un vehículo Chevrolet línea Sonic, modelo 2017, color negro, que tenía reporte de robo vigente en la capital potosina.

Por último, la División Caminos de la Guardia Civil Estatal, aseguró un tractocamión modelo 2020, color gris, que tenía reporte de robo en la delegación La Pila, siendo localizado en el municipio de Villa de Reyes.

Las unidades hurtadas fueron enviadas a una pensión particular en tanto se llevan a cabo las investigaciones, mientras que al detenido también se le indaga por robo de vehículo.

