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Inician las fiestas de Virgen de los Dolores

Por Jesús Vázquez

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Inician las fiestas de Virgen de los Dolores
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      Matehuala.- Iniciaron las fiestas patronales en honor a nuestra Señora de los Dolores, en el barrio del parque del pueblo y para iniciar el presbítero Eduardo Villela llevó a cabo una misa de acción de gracias en el Barrio de Madero.

       El presbítero Eduardo Villela con la finalidad de acercar más a la población estará llevando a cabo misas de acción de gracias en diferentes sectores del parque del pueblo, para la primera eucaristía hubo una excelente respuesta por parte de la población católica.

      El templo de Nuestra Señora de los Dolores está ubicado en el Parque del Pueblo, donde muchas personas del barrio acuden a la santa misa para darle gracias a la Virgen por todas las bendiciones que les ha dado, y cumplir algunas mandas pendientes, se invita a la población en general a participar en las fiestas patronales de la Virgen de los Dolores 

      El 15 de septiembre es la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de los Dolores, a las seis de la mañana llevaran a cabo el rosario de aurora.

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      , posteriormente por la tarde habrá entradas de cera en honor a la Virgen donde participaran los niños del catecismo, así mismo se llevara a cabo una misa de acción de gracias para terminar las fiestas patronales, cabe hacer mención que en estas fie´stas patronales no llevan  a cabo la tradicional pólvora, esto como apoyo a los perritos callejeros para evitar que se alboroten

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