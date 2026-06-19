Bajos recursos para promover la Cultura

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CIUDAD VALLES.- El presupuesto de la Secretaría de Cultura en todo el estado de San Luis Potosí es de 12.1 millones de pesos al mes, de acuerdo con datos del nuevo titular de esta dependencia, Juan Carlos Torres Cedillo.

Antes de entrar al Foro Cultural de la Huasteca, en donde se expusieron los temas sobre la administración y exposición de los elementos culturales en la región, el otrora secretario de Educación informó que el presupuesto anual de Cultura es de 146 millones de pesos.

Agregó que una buena parte de ese presupuesto va a dar a la Feria Nacional Potosina, sin embargo, si se divide en 12 meses esa cantidad, resulta en 12 millones 100 mil pesos, que tendría, a su vez, que dividirse en 59 municipios, que son los que cubre esta dependencia.