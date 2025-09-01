Bendijo el Obispo mochilas en misa

CIUDAD VALLES.- El Obispo de Valles, Roberto Yenny García bendijo las mochilas de los que este lunes regresarán a clases.

Esta última jornada de vacaciones, a mediodía, el jerarca católico tomó un tiempo de su homilía para bendecir las mochilas de los niños creyentes, con la finalidad de que se “animen a aprovechar cada clase y fomentar el compañerismo entre los niños”, como dijo poco después Yenny García.

Una marabunta de niños, acompañados de sus padres de familia levantaron sus bolsas escolares y mochilas para que cayera el agua bendita, regada por Roberto Yenny, quien además expresó que pedirá a Dios para que la vocación de los maestros prevalezca en estos tiempos tan duros para ellos.

Este lunes los alumnos de educación básica vuelven a las aulas, al iniciar el ciclo escolar 2025-2026.

