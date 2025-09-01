logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN CELEBRACIÓN!

Fotogalería

¡GRAN CELEBRACIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Bendijo el Obispo mochilas en misa

Por Miguel Barragán

Septiembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Bendijo el Obispo mochilas en misa

CIUDAD VALLES.- El Obispo de Valles, Roberto Yenny García bendijo las mochilas de los que este lunes regresarán a clases.

Esta última jornada de vacaciones, a mediodía, el jerarca católico tomó un tiempo de su homilía para bendecir las mochilas de los niños creyentes, con la finalidad de que se “animen a aprovechar cada clase y fomentar el compañerismo entre los niños”, como dijo poco después Yenny García.

Una marabunta de niños, acompañados de sus padres de familia levantaron sus bolsas escolares y mochilas para que cayera el agua bendita, regada por Roberto Yenny, quien además expresó que pedirá a Dios para que la vocación de los maestros prevalezca en estos tiempos tan duros para ellos.

Este lunes los alumnos de educación básica vuelven a las aulas, al iniciar el ciclo escolar 2025-2026.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Invitan a jóvenes para ser policías
Invitan a jóvenes para ser policías

Invitan a jóvenes para ser policías

SLP

Jesús Vázquez

Alcalde no entrega apoyo a Orquesta
Alcalde no entrega apoyo a Orquesta

Alcalde no entrega apoyo a Orquesta

SLP

Carmen Hernández

Donaría recursos que se recaudaron en tianguis dominical, pero se echó para atrás

Activa la economía el regreso a clases
Activa la economía el regreso a clases

Activa la economía el regreso a clases

SLP

Redacción

Acercan servicios de salud a comunidades
Acercan servicios de salud a comunidades

Acercan servicios de salud a comunidades

SLP

Jesús Vázquez