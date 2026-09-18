Transportistas callan sobre la inseguridad

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CIUDAD VALLES.- El líder en todo el país de la Confederación Nacional de Transportistas de México (Conatram), Elías Dip Ramé se reunió con sus miembros de Valles y la Huasteca y se lleva la sorpresa de que no hubo quejas sobre el embate de la delincuencia organizada en los caminos de esta parte de la entidad.

En un salón de eventos de la colonia Hidalgo, rodeado de agremiados y de autoridades de la SICT y de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Perla del Rocío Flores Aguilera, Dip Ramé concluyó irónicamente que en esta zona del país no pasaba nada, puesto que se pasó la voz a los transportistas para que hablaran de la situación en las carreteras y no hubo respuesta.

Flores Aguilera había dicho que la SSPCF se esfuerza por dar seguridad, sin embargo, reprochó que los ciudadanos (transportistas) no denuncian y que en su oficina necesitan las denuncias para operar y atender sucesos que se llegan a presentar.