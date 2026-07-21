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Bomberos atrapan y retiran un murciélago

Por Redacción

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
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Bomberos atrapan y retiran un murciélago
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      Matehuala.- Bomberos acudieron al rescate de un murciélago que se encontraba en el interior de una casa en la colonia Olivar de las Ánimas, para luego liberarlo en su hábitat natural.

      De acuerdo con la información proporcionada por los Bomberos, recibieron una llamada de emergencia en la que reportaban que, dentro de una casa se encontraba un murciélago, que genera mucho temor a la familia. 

      La familia solicitó el apoyo de la corporación, ya que temía que el animal pudiera morder a alguno de los integrantes.

      Al lugar acudieron los tragahumo, quiénes al arribar, comenzaron de inmediato las maniobras para capturar al murciélago de manera segura, luego lo colocaron en un recipiente adecuado para su traslado y lo liberaron en su hábitat natural, con la finalidad de proteger la especie y evitar que el animal fuera lastimado por las personas.

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      Bomberos mantiene un firme compromiso con la protección de la fauna silvestre, ya que de manera constante realiza rescates de serpientes, retiro de enjambres de abejas y, como en este caso, de murciélagos. 

      Asimismo, la corporación atiende reportes relacionados con el rescate de perros y gatos.

      , contribuyendo a la protección y bienestar de los animales.

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