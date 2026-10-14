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Bomberos capturan a víbora en vivienda

Por Carmen Hernández

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Bomberos capturan a víbora en vivienda
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- El Cuerpo de Bomberos capturaron a una víbora en un domicilio particular en la comunidad de Puestecitos. Familia de la calle Benito Juárez, perteneciente a la localidad de Puestecitos solicitaron el apoyo se los cuerpos de emergencia, porque en el cuarto de lavado se encontraba una la serpiente. Al lugar acudieron personal de Cuerpo de Bomberos, quienes capturaron el reptil; posteriormente fue trasladado a su hábitat para su conservación.

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