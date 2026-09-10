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Bomberos controlan incendio en banco de materiales

Por Redacción

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Bomberos controlan incendio en banco de materiales
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      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Elementos de Bomberos acudieron a atender un incendio registrado en un banco de materiales ubicado en la comunidad de Santa Ana de Abajo, gracias a la rápida actuación de esta corporación de auxilio no se reportaron personas lesionadas.

      De acuerdo con la información proporcionada por los Bomberos, recibieron una llamada en la que se reportaba un fuerte incendio en un banco de materiales de la comunidad de Santa Ana de Abajo, por lo que inmediatamente acudieron al lugar para brindar el auxilio.

      Al llegar, los bomberos observaron que varias llantas, así como otros materiales se estaban quemando, por lo que rápidamente comenzaron a trabajar para controlar las llamas, debido al riesgo de que el fuego se propagara y pudiera afectar los domicilios cercanos.

      Los elementos permanecieron varios minutos realizando las labores necesarias para lograr controlar el incendio y evitar que éste se extendiera a otras áreas. 

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      Finalmente, después de varios minutos de trabajo, los bomberos lograron extinguir por completo el incendio, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el lugar.

      Las autoridades exhortaron a la población a evitar realizar quemas o acumular materiales que puedan representar un riesgo de incendio, especialmente durante las temporadas de altas temperaturas y condiciones de viento.

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